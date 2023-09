Sócio da gestora Multiplica tem bens bloqueados pela Justiça de SP

O desembargador Virgilio de Oliveira Junior, do TJSP, concedeu uma liminar, nesta semana, para determinar o “arresto dos bens e valores” em nome do empresário Mickael Villela Brandao Paolucci, sócio e diretor comercial do Multiplica – Crédito & Investimento, que estrutura fundos para dar crédito a empresas. A decisão é passível de recurso.

Com 11 páginas, a decisão liminar, assinada no último dia 12, inclui ainda o bloqueio de bens em nome de familiares do empresário — Kalvin Villela Brandao Paolucci e Gregory Villela Brandão Paolucci — e das empresas Diana Paolucci S/A – Indústria e Comércio, JSA Administração e Participações Ltda, Kg Corp Participações Eireli e Rubi Participações Ltda.

O autor da ação, o empresário Carlos Alberto Guelfi, tenta cobrar da família Paolucci uma dívida 5,5 milhões de reais que, em valores atuais, pode passar dos 25 milhões de reais.

Segundo a decisão do desembargador, os alvos da ação “agem para esvaziar o patrimônio familiar, tendo intensificado recentemente os atos de dilapidação de bens, com a transferência de imóveis milionários para empresa controlada por fundo gerido pela empresa de Mickael, em uma clara tentativa de ocultar o verdadeiro titular dos ativos e frustrar a execução de origem”.

“À evidência que essa conduta se mostra intolerável, porque, protegendo o patrimônio para a própria família e escondendo-o de credores, visa, conscientemente, impor aos últimos verdadeiro prejuízo”, diz o desembargador. “Há, pelo que se infere, motivação plena para fraudar credores, criando pessoas jurídicas e transferindo de uma para a outra vultoso capital, e, depois, com solenidade de dação ou de pagamento, causar o enriquecimento dos sócios”, segue o magistrado.

