Bauducco diversifica com novos formatos de loja e olhar para os EUA

A fabricante Bauducco decidiu fincar os pés no varejo. Além do formato da Casa Bauducco, uma rede de cafeterias que leva o nome da marca, a empresa passou a investir em dois novos modelos: a Bauducco Loja e a Bauducco Fermentação Natural. A ideia é que as vertentes, aliada à operação nos Estados Unidos, onde foram vendidos mais de 70 mil panettones no fim de 2022, impulsionem o faturamento da empresa para 5 bilhões de reais em junho deste ano, quando se encerra seu ano fiscal. A empresa também pretende alcançar a marca de 500 unidades inauguradas nos próximos anos.

“A pandemia adiou um pouco o nosso projeto de expansão, mas não mudou o nosso apetite. A gente continua com um objetivo de chegar a 500 lojas nos próximos cinco anos. A gente entende que é importante estarmos próximos do consumidor. Por isso, estamos investindo na ampliação dos modelos de loja existentes e investimos 6 milhões de reais em uma flagship com expectativa de visitação de mais de 200 mil pessoas por ano”, diz André Britto, diretor de marketing da Bauducco. “A marca também está desenvolvendo um projeto de internalização que vem acontecendo há alguns anos, desde que a Bauducco passou a ter uma planta em Miami, nos Estados Unidos, em 2018. Hoje, já somos vice-líderes na venda de biscoito wafer no país.”