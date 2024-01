Barroso: É preciso discutir uma política de drogas “sem preconceito”

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira, 19, que é necessário que o Brasil enfrente o debate da política de combate às drogas “sem preconceitos”. A declaração foi dada durante um painel no Brazil Economic Forum, na Suíça, uma iniciativa de VEJA e do Lide.

“É um desastre a política de drogas no Brasil, nós estamos perdendo a guerra”, afirmou. “Nós temos que ser capazes de discutir uma política de drogas sem preconceito, sem posições pré-assumida. Seja quem defende mais repressão, seja quem defende legalização, temos que reconhecer que o que estamos fazendo não está funcionando e está aumentando o poder do tráfico sobre as comunidades pobres”.

O ministro destaca que a formulação da política não é de competência do Supremo, mas o tema chega a corte pelo julgamento dos presos. “A política de drogas do Brasil é prender menino pobre com pequena quantidade de droga, o que não serva para nada no combate”. Segundo Barroso, o que está na pauta da corte é a distinção entre o usuário e o traficante.

O julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha foi interrompido em agosto do ano passado e deve ser retomado em 2024. Até o momento, o placar está em 5 a 1 pela descriminalização apenas do porte de maconha, em uma quantidade que deve ficar limitada entre 25g a 60g.

Aborto

O outro tema espinhoso na pauta do STF é a descriminalização do aborto, que segundo o ministro ainda não tem data. Barroso afirmou que é necessário amadurecer a questão com a sociedade antes de efetivamente julgá-la. “Ninguém é a favor do aborto, é uma coisa ruim. O estado deve dar contraceptivo, educação, acolher a mulher que deseja ter o filho. Mas o que me parece ruim é criminalizar, porque impede a discussão a luz do dia”, disse. “É preciso evitar que ele aconteça, com prender a mulher é uma má política pública”.

