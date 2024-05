Bares e restaurantes da Arena MRV impulsionam receita do Galo

Nas primeiras vinte partidas realizadas na Arena MRV, mais de 675 mil torcedores estiveram no estádio, e juntos, consumiram mais de 1,5 milhão de produtos nos bares e restaurantes. No levantamento feito pelo clube, são considerados o volume de consumo de bebida, o peso da venda de alimentos/lanches, bem como a quantidade de itens de cada produto (quilos e litros).

A quantidade de litros de bebidas consumidas (cerveja, cerveja zero, refrigerante, água e suco) chega a 494 964. Em termos de alimentos sólidos, foram produzidas 51 toneladas. A Arena MRV conta com 42 pontos de venda de bebidas e alimentos para a Massa.

O item mais consumido no estádio é, disparadamente, a cerveja de 350ml, um total de quase 900 mil latinhas. Na segunda colocação estão os 204 mil copinhos de água (300 ml). Dos alimentos, o tropeiro é o campeão com 62 mil pratos vendidos e o vice é o hamburger (x-bacon e x-burger), com 36 mil itens comprados pelo torcedor atleticano.

No total, a Arena MRV vendeu 84 mil lanches, considerando o cardápio completo que contempla espetinhos, hot-dogs, arroz carreteiro, mini-pastéis, fatias de pizza e pão com linguiça. A exploração de bares e restaurantes dentro do estádio é um dos diferenciais do Galo com a casa própria. Ao todo, contabilizando as receitas também do estacionamento (cerca de 2 mil vagas), o Clube lucrou 5,2 milhões de reais durante os vinte primeiros jogos, uma fonte de receita que não existia quando eram realizados jogos no Mineirão ou no Independência.