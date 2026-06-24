Bares e restaurantes crescem 4,6% em maio

O consumo fora de casa segue dando sinais de resistência, mesmo em um ambiente de juros elevados e orçamento apertado das famílias. As vendas em bares e restaurantes cresceram 4,6% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o Índice Abrasel-Stone.

Foi o oitavo mês consecutivo de alta anual do setor. Na comparação com abril, porém, houve leve recuo de 0,3%, sinal de que a recuperação ainda avança em ritmo moderado.

O resultado foi puxado, em parte, pelo Dia das Mães, uma das datas mais relevantes do calendário para bares e restaurantes. Para Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, os números reforçam a capacidade de adaptação do setor em meio à pressão de custos e ao crédito caro.

A leitura da Stone vai na mesma direção. Segundo Guilherme Freitas, economista e pesquisador da companhia, o mercado de trabalho aquecido e a geração de renda continuam sustentando o consumo das famílias. O problema é que o endividamento, o custo do crédito e a inflação de alimentação fora do domicílio ainda limitam uma aceleração mais consistente.

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O avanço foi disseminado pelo país. Dos 24 estados analisados, 19 registraram crescimento nas vendas em maio. As maiores altas ocorreram na Paraíba, com 16,6%, no Espírito Santo, com 12,7%, e em Roraima, com 12,6%. Também cresceram mercados relevantes como Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Na outra ponta, cinco estados tiveram retração: Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul.