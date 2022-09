Bancos criticam eleição ‘vazia de propostas’ contra a lavagem de dinheiro

O presidente da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, Isaac Sidney, criticou, nesta terça-feira, 20, a falta de propostas sólidas no debate eleitoral sobre o aprimoramento de medidas de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. “Seria bem útil para o país se, no debate eleitoral que está em curso, pudéssemos ver discussões sobre políticas públicas voltadas para o aprimoramento do arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro e de ilícitos financeiros correlatos, ao invés de uma disputa vazia de propostas para enfrentar esse tipo de criminalidade, que é muito séria e que degrada o tecido social” afirmou ele na abertura do 12º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela federação.

“No setor bancário, continuaremos a fazer nossa parte e, quanto mais robustos e convergentes forem os controles dos bancos sobre ações de prevenção à lavagem de dinheiro, mais protegidos estarão todo o setor financeiro e a sociedade. Vamos continuar cooperando com o setor púbico, agregando inteligência, expertise e troca de informações”, disse.

