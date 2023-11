Banco enxerga melhor combinação da última década para apostar na Vale

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os analistas do banco americano Goldman Sachs apostam na valorização das ações da mineradora Vale diante de “uma combinação de fatores favoráveis que não existe desde pelo menos 2014”. O chamado preço-alvo ações incorpora uma potencial valorização de 25% na cotação atual dos papéis. A tese é sustentada por uma série de fatores, como um mercado de minério de ferro cotado a 110 dólares a tonelada em 2024 e a expectativa de um apoio político da China à indústria local. Os analistas também esperam por um impulso operacional positivo da Vale e afirmam que o valuation da companhia está atrativo.

Por fim, a leitura é que os investidores ainda têm uma baixa exposição ao ativo. “A Vale é agora o nosso nome preferido entre as empresas de matéria-prima. Acreditamos que a história agora é muito atraente para ser ignorada e que os investidores aumentarão lentamente a exposição à medida que a confiança em torno do equilíbrio entre oferta e demanda de minério de ferro em 2024 aumentar”, escreveram em relatório enviado a clientes. As ações da Vale fecharam a última terça-feira, 21, em alta de 3% e são negociados em alta de 1% ao meio-dia desta quarta-feira, 22. Os papéis acumulam desvalorização de 7% ano.

