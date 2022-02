Banco do Brasil está no menor valor desde a era Dilma. Hora de comprar?

As discussões sobre o baixo valor de mercado do Banco do Brasil já são antigas, mas foram intensificadas nesta terça-feira, 15, após o banco revelar que lucrou 21 bilhões de reais em 2021, uma alta de 50% frente a 2020. No quarto trimestre, os ganhos foram de 5,9 bilhões, contra um consenso de 4,7 bilhões do mercado. Fato é que o valuation da instituição está quase sempre associado ao governo federal. Assim como despencou na era Dilma, quando a inadimplência disparou e o lucro afundou, o valor de mercado do banco também sofre com as ações do governo Bolsonaro, principalmente aquelas que elevam o chamado risco institucional, como foi em setembro.

Mas o banco tem entregado resultado e agradado os analistas. Para o Credit Suisse, os papéis na bolsa são negociados a 3,9 vezes o lucro projetado para este ano, isto é um valuation similar ao da época do governo Dilma, mas para o mercado esse é um cenário que deve mudar. Além do Credit, instituições como Morgan Stanley, XP e BTG Pactual recomendam a compra de Banco de Brasil e apostam numa valorização de até 70% das ações, mesmo em um ano de eleição. É ver para crer. Às 15h34, o banco sobe 4,74% e se destaca entre as maiores altas do dia na bolsa.

