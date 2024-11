Banco da Amazônia reporta lucro de R$ 319 mi, queda de 4,2% no trimestre

O Banco da Amazônia reportou lucro de 319,4 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido, por sua vez, obteve elevação de 11,6%, chegando a 6,5 bilhões de reais, além do aumento de 5,5% na carteira de crédito, para 53,9 bilhões de reais. “Existia uma volatilidade de resultados no passado, mas agora estamos atingindo uma constância”, diz Fábio Maeda, diretor de Controle e Riscos do banco. “Aceleramos expansão da carteira de crédito com confiança na gestão, ao centralizarmos o processo de liberação. Assim melhoramos a qualidade e velocidade da entrega de crédito”. Em 2023, o banco realizou 1,3 bilhão de reais de lucro. Nesse ritmo, o banco deve performar algo próximo disso ao fim do ano.