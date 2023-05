‘B3 das commodities’, Gavea lança negociações de insumos

A Gavea Marketplace, uma espécie de mercado de balcão de commodities, está em vias de permitir também a negociação de insumos dentro da plataforma. Isso significa um incremento aos mais de 200 clientes que já fazem uso da ferramenta, como Amaggi, FS Bioenergia, AgroAmazonia. Desde 2020 no mercado, já foram mais de 300 mil toneladas de negócios efetivados. Até o fim do ano, expectativa é chegar até 1 milhão de toneladas entre produtos e insumos. “Criamos uma bolsa de commodities em blockchain, lastreado na questão ambiental. Toda soja vendida sofre uma checagem ambiental da área de onde foi produzido”, disse Diogo Iafelice, co-fundador e Growth Director da Gavea.

No ‘mundo real’, a due dilligence das negociações ambientais funcionam mediante auditoria, o que atrasa o processo. “No nosso caso essa checagem é feita em tempo real. A partir do momento que você compra você já sabe de onde está vindo o produto”, disse Iafelice. Com a negociação de sementes, fertilizantes e químicos, a Gavea quer chegar aos 1 000 clientes até o fim do ano. A fintech está em negociações para captar até 15 milhões de dólares com fundos de investimentos. Em março de 2022, a Gavea intermediou sua primeira operação internacional, ao negociar 60 mil toneladas de soja “tokenizada” do Brasil para Roterdã, na Holanda. A plataforma da startup totaliza atualmente mais de 3 milhões de dólares em ordens de compra.

