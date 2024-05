Azul e Gol disparam na bolsa e mercado já antecipa fusão de aéreas

As ações das companhias aéreas Azul e Gol sobem até 10% na tarde desta sexta-feira, 24, depois de as empresas anunciarem um acordo de compartilhamento de voos domésticos. Em outras palavras, os consumidores poderão comprar passagens de ambas companhias tanto nos canais da Azul quanto nos canais da Gol. O chamado codeshare passa a valer no próximo mês de junho. As empresas possuem cerca de 1.500 decolagens diárias e o acordo vai criar mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão, informaram as aéreas.

O mercado já antecipa uma possível fusão por completo entre as companhias — movimento que é especulado desde quando a Gol entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos. “Observamos que este acordo não depende de aprovação antitruste. Além disso, esta notícia poderá aumentar a percepção dos investidores sobre a possibilidade de uma fusão entre as companhias aéreas. Dado que a Azul voa sozinha em mais de 80% das suas rotas, a combinação dos seus negócios poderia desbloquear sinergias substanciais de receitas”, escrevem os analistas do Itaú BBA em relatório enviado a clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter