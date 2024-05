Aura Minerals divulga receita líquida de US$ 132 milhões no trimestre

A Aura Minerals comunicou ao mercado os resultados financeiros e de produção do 1º trimestre de 2024. O volume de vendas da companhia aumentou 28% em comparação ao 1º trimestre de 2023 – crescimento atribuído, principalmente, ao início da produção comercial em Almas, no Tocantins.

Ainda de acordo com o documento, a receita líquida da mineradora de ouro e cobre, com presença na América Latina, também seguiu tendência de evolução e atingiu 132 milhões de dólares, representando um aumento de 6% em comparação com o 4º trimestre de 2023 e de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a produção no 1º trimestre de 2024 apresentou alta de 28%, quando comparada com o 1º trimestre de 2023.