Aura Minerals anuncia investimento de US$ 1,6 milhão no projeto Matupá

A Aura Minerals anunciou a aquisição dos projetos Pé Quente e Pezão, ambos no estado do Mato Grosso, para compor a operação Matupá, ainda em fase de exploração. De acordo com o comunicado feito pela mineradora, as aquisições podem ampliar os recursos e reservas minerais, e a vida útil da operação. A companhia informou ainda que pretende investir aproximadamente 1,6 milhão de dólares ao longo dos próximos 12 meses para validar a continuidade da mineralização e teores do solo.

Para compra dos direitos de exploração dos projetos, a Aura Minerals realizou pagamento inicial de 500 mil dólares e, se os resultados atingirem as expectativas, a empresa decidirá completar a aquisição em um ano, por 9,5 milhões de dólares.