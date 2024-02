Atividade de micro e pequenos negócios diminui em janeiro, indica estudo

A atividade econômica dos micro e pequenos negócios no Brasil caiu 18,2% em janeiro frente a dezembro do ano passado, segundo levantamento da companhia de maquininhas de cartão SumUp. “Atribuímos o desaquecimento à queda do consumo, tendência tradicional no período pós-festas de fim de ano. As contas e gastos realizados nos últimos meses do ano ainda estão presentes nos orçamentos dos consumidores. Quitar essas dívidas é prioridade em relação a fazer novas despesas”, diz Lilian Parola, diretora de mercados de capitais da SumUp para a América Latina.

Para ela, o pagamento de parcelas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e despesas escolares, entre outras responsabilidades características do início do ano, contribuíram para um aperto nas finanças das famílias e, como consequência, a queda na atividade registrada no Índice SumUp do Microempreendedor, que leva em conta a base de clientes da empresa.

Entre os principais estados brasileiros para a operação da companhia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais observaram quedas de 17,5%; 7,4% e 5,4% na atividade das micro e pequenas empresas. Já a Bahia e o Ceará apresentaram um comportamento atípico para o período, com altas de 14,3% e 5,6%, respectivamente, na atividade em janeiro.

