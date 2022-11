Até quando deve durar o incômodo do mercado com Lula

Expoentes da Faria Lima estão decepcionados com as falas e indicações recentes de Luiz Inácio Lula da Silva para o governo de transição. A leitura é de que Lula queimou apoios importantes amealhados durante a campanha, como os de Arminio Fraga, Elena Landau e Henrique Meirelles — e de forma gratuita. “O que o Lula quer fazer em relação a auxílio é legítimo. Então bota gente séria e mostra como financiar, usando o gogó para negociar reformas e viabilizar o auxílio. Mas achar que dinheiro vai brotar? Não vai. Essas falas de Lula só prejudicam os mais pobres”, diz um importante gestor do mercado financeiro. O mal-estar com o governo eleito deve se estender até a indicação do ministro da Fazenda e da equipe econômica. “Governo fez más indicações para a transição, mas temos que ver qual será a equipe”, diz esse investidor.

Siga o Radar Econômico no Twitter