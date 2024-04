As tratativas entre Embraer e Colômbia para venda de cargueiro militar

A Embraer mantém conversas avançadas para vender seu cargueiro militar KC-390 ao governo colombiano. O modelo já foi negociado com cinco nações europeias e com a Coreia do Sul. Em gesto de aproximação, o vice-presidente de relações institucionais da companhia, José Serrador, marcou presença no Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, promovido pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, em meados de março. Atualmente, a Força Aérea Colombiana opera quarenta aeronaves da Embraer.

Siga o Radar Econômica no Twitter