As razões por trás do maior fechamento da Petrobras desde 2010

Giro VEJA - segunda, 8 de agosto

Caso do militar que atacava o sistema eleitoral nas redes e desdobramentos da reunião do presidente com embaixadores são os destaques do dia

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, enviou nesta segunda-feira ao Ministério da Defesa descredenciando um coronel do Exército que participava do processo de fiscalização das eleições deste ano. O coronel Ricardo Sant’Anna foi parar no centro do noticiário depois que o portal Metrópoles revelou que ele fazia uma militância ferrenha contra o sistema eleitoral nas redes sociais, mesmo sendo parte do grupo que desde a semana passada faz a vistoria do código-fonte das urnas eletrônicas.