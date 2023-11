As quatro pautas mais quentes para as empresas em 2024

Agenda ESG, riscos cibernéticos e de terceiros, reforma tributária e práticas contábeis e regulações são os temas que mais devem direcionar a atenção das empresas em 2024, segundo estudo da consultoria global EY. No caso da pauta ESG — sigla referente à responsabilidade Ambiental, Social e Governança, em inglês — a consultoria ressalta alguns subtemas, como a transição para uma economia de baixo carbono, a bioeconomia e a economia circular.



Quanto à reforma tributária que está para ser votada — e possivelmente aprovada em definitivo — na Câmara dos Deputados, a EY ressalta que empresas devem voltar sua atenção especialmente às normas de transição, quando terão de lidar com dois sistemas convivendo em paralelo. “É imprescindível que membros de comitês de auditoria e conselhos de administração estejam antenados e bem-informados sobre temas de macroeconomia e que impactam diretamente suas responsabilidades e atividades estratégicas”, diz Anderson Constantino, sócio de auditoria da EY Brasil e coordenador do estudo.

A consultoria também ressalta que o avanço da tecnologia fez com que a economia de dados seja uma “mina de ouro”, com empresas mais sujeitas a sofrer ataques cibernéticos. Assim, seria essencial o desenvolvimento de estratégias de cibersegurança a fim de minimizar riscos. Já no assunto de práticas contábeis e regulação, um ponto de atenção para a consultoria será a regulação do mercado de carbono e seu reflexo nas demonstrações contábeis das empresas, algo que Constantino diz se tratar de uma “norma inovadora” no país.

