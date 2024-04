As promessas de Prates a Lula para permanecer na Petrobras

Aliados do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, fizeram chegar ao presidente Lula que, caso ele permaneça no cargo, mudará sua postura em relação a alguns pontos de sua gestão: ele prometeu ser menos subserviente ao mercado, defender pautas do governo no Conselho, ao invés de atacar os conselheiros da União, trabalhar de verdade para cumprir o plano de investimentos aprovado, deixando de segurar as pautas de aumento de refino, aumento de oferta de gás e de fertilizantes. Ele também prometeu deixar de “sabotar” as pautas de biocombustíveis no Congresso.