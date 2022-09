As pressões de Guedes e a resposta técnica do BNDES

O ministro da Economia, Paulo Guedes, relatou publicamente uma pressão que acontece há certo tempo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Em um evento no Rio de Janeiro, Guedes disse que que o governo está “apertando” a autarquia pela liberação de 90 bilhões de reais de empréstimos realizados pela União junto ao banco público entre 2009 e 2014 — durante as gestões petistas. Os montantes são o valor final de empréstimos que somam 630 bilhões de reais, cuja maior parte já foi paga pela autarquia. Técnicos do BNDES, por sua vez, já iniciaram as contas para apresentar um novo cronograma ao Ministério da Economia para os pagamentos.

Os estudos, porém, vão se basear em critérios técnicos que respeitem a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), não em pressões políticas. Segundo comunicado do BNDES, o banco já devolveu a quase totalidade dos recursos, sendo 30 bilhões de reais destes aportados apenas em 2022. Em nota, o banco afirma que o novo cronograma considerará “as condições de liquidez, capital e governança”. O destempero de Guedes não é sem razão. O governo de Jair Bolsonaro corre contra o tempo para consolidar as contas, afetadas por medidas eleitoreiras como a redução das receitas oriundas de impostos de combustíveis. O tribunal determinou que o BNDES apresente um novo cronograma para a devolução em até 30 dias. No pedido do governo, o Ministério da Economia alega que a devolução dos recursos não impactaria a operação do banco.

