As perspectivas da Buser para 2024

A plataforma de transportes Buser planeja este ano aumentar a presença nos mercados onde já conta com alta procura, sobretudo na região Sudeste e no Paraná, estado onde ela voltou a atuar neste ano. Serão cerca de 30 novos trechos lançados pela plataforma nos próximos meses, ligando principalmente Minas Gerais a cidades fluminenses. Com a expectativa de crescer o negócio em mais de 30% em 2024, a Buser gozou, entre dezembro e janeiro, de um movimento de 15% maior que no ano anterior. Já no Carnaval, o volume médio de viajantes também cresceu nessa taxa, só que em algumas rotas, o volume saltou 50% entre uma semana e outra. Na semana anterior ao feriado — as buscas por viagens de ônibus em seu site e aplicativo aumentaram 30% nas na comparação com 2023.