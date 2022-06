As leis que Lula propõe revogar caso seja eleito 

As diretrizes para a discussão do programa de governo de Lula foram enviadas aos partidos e nelas estão as propostas de duas revogações de leis que são caras a partidos liberais: a reforma trabalhista e o teto de gastos. Como é um documento que se diz aberto a sugestões e negociações, a palavra revogação pode sumir em um próximo documento. Na reforma trabalhista, chama a atenção a proposta de fortalecer os sindicatos sem a volta do imposto sindical e a inclusão de uma atenção direcionada a trabalhadores de aplicativos. Já na revogação do teto de gastos, o documento fala em se criar um novo regime fiscal, mas sem dar detalhes de como seria feito.

