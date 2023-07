As impressões sobre Galípolo na breve passagem pelo Banco do Brasil

A passagem do novo diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, no Banco do Brasil foi curta, mas intensa. Eleito presidente do conselho de administração em maio deste ano, Galípolo conduziu algumas reuniões e recebeu diretores do banco no Ministério da Fazenda. As impressões foram as melhores possíveis: ‘humilde’ e ‘técnico’ foram alguns dos adjetivos endereçados a ele na estatal.



