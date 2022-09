As expectativas em torno do 7 de Setembro dentro da Economia

Dentro do Ministério da Economia, a expectativa em torno dos atos marcados para o 7 de Setembro é de calmaria. Aliados do ministro Paulo Guedes não acreditam que os atos terão impactos significativos no mercado financeiro ou para a tomada de decisão por parte de empresários. Como mostrou o Radar Econômico, empresários aguardam a ressaca dos atos para movimentar-se — inclusive em torno das eleições. O ministro da Economia tem procurado tranquilizar representantes do setor produtivo a respeito do tom utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro durante os atos e participou de solenidades ao lado do presidente durante a manhã.

