As empresas que o Google conseguiria comprar à vista só com seu caixa

As grandes big techs costumam ter um ponto em comum: um caixa gordo. E o do Google é tão grande que a empresa conseguiria comprar uma Petrobras inteira à vista, sem precisar de financiamento. A estatal vale 440 bilhões de reais. Ou a Vale, que hoje vale 347 bilhões de reais. Conseguiria comprar o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil ao mesmo tempo. Como? No seu último balanço, a Alphabet, que é a dona do Google, mostrou que tem um caixa de 130 bilhões de dólares e uma dívida de 34 bilhões de dólares. Se pagasse sua dívida toda ainda sobraria 104 bilhões de dólares, ao dólar de hoje algo em torno de 530 bilhões de reais. Mesmo assim as ações da Alphabet caem 21% no ano. Os investidores estão decepcionados com as receitas, apesar de crescerem na faixa dos 20% por trimestre.

