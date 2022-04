As duas notícias ruins que fazem as ações da PetroRio caírem

Nem mesmo a alta de 25% do petróleo do primeiro trimestre de 2022 fez a PetroRio lucrar mais, pelo menos nas contas do Credit Suisse já que a empresa ainda não divulgou seu balanço. Segundo os analistas, o Ebitda da companhia deve cair 9% em relação ao quarto trimestre de 2021, para 206 milhões de dólares, ou seja, é menos dinheiro no caixa da PetroRio mesmo com o petróleo nas alturas. Em compensação, a produção deve registrar uma alta de 10% no período, pelas contas do banco. Para piorar a situação das ações da empresa na bolsa, hoje o dia é de baixa nos mercados por causa dos surtos de Covid-19 na China e da escalada dos juros nos Estados Unidos. O petróleo cai 3%, a 102 dólares o barril. Às 15h57, as ações de Petrobras e PetroRio negociavam em quedas de 1,21% e 0,89%, nessa ordem.

