As costuras de um alto industrial pela recriação de ministério

Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe Nogueira virou um nome forte nas costuras junto ao presidente Jair Bolsonaro pela recriação do Ministério da Indústria — compromisso publicamente assumido por Bolsonaro pelo menos duas vezes. Com a recriação da pasta prevista para o ano que vem, caso o presidente seja reeleito, Nogueira defende a recriação para aumentar a interlocução do setor junto ao governo.

“Quando se coloca a indústria num superministério como o do ministro Paulo Guedes, existem inúmeras outras atribuições. Os interesses da Receita, por exemplo, são muito próprios e não necessariamente são a pauta do desenvolvimento industrial”, defende ele ao Radar Econômico. “Nem sempre todas as decisões de um secretário estará alinhada com a do ministro, que pode não estar alinhada com a do setor, o que não acontece com um ministério como o da Agricultura”, diz.