As contas fabulosas da farmacêutica Hypera para escalar com o público 60+

A empresa de medicamentos Hypera tem mostrado em apresentações a investidores que seu grande potencial de escala está no envelhecimento rápido dos brasileiros, que gastam quatro vezes mais com remédios do que os jovens e o dobro do que quem tem entre 40 e 50 anos. Na escala da Hypera, em 2030, o Brasil terá 42 milhões de pessoas com 60+ que vão gastar em média 10 bilhões de reais por mês com medicamentos. Ou 120 bilhões de reais por ano. Hoje, esse número é em torno de 30 milhões de pessoas, ou 7,8 bilhões de reais por mês. Em 2060, a Hypera acredita que o Brasil terá 73 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Se continuarem gastando no ritmo que gastam hoje, estamos falando de um mercado que vai movimentar 230 bilhões de reais por ano. Nesta década, os 60+ representam 14% da população. Em 2060, serão 32% nas contas da Hypera.

