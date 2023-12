Artigos infantis usados em alta no final de ano da Grande São Paulo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Levantamento da OLX realizado entre 1 e 17 de dezembro mostra que as vendas de artigos infantis aumentaram 22,5% entre os usuários da plataforma de usados na Grande São Paulo, quando comparado com o mesmo período de novembro. Às vésperas da São Silvestre, a OLX também registrou um pico no crescimento de itens esportivos e de lazer, de 21,7%.