Arthur Lira abre o ano do Congresso já cutucando Rodrigo Pacheco 

Já na largada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu uma cutucada no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em seu discurso de abertura do ano do Congresso, Lira lembrou do projeto de lei do imposto de renda, que tributa dividendos, e da mudança da lei do ICMS dos combustíveis que foram votadas na Câmara no ano passado e terminaram 2021 travadas no Senado. O embate político entre as duas casas foi protagonista em 2021. Sem a lei do imposto de renda, o governo teve que mudar o Orçamento para abrigar as emendas de relator e o próprio Auxílio Brasil. “Se não é perfeito – as leis humanas nunca o são – o PL 2337/2021 (do imposto de renda) tem vários méritos, inclusive o de buscar a justiça tributária ao revogar isenções, instituir o imposto sobre dividendos, reduzir o imposto da pessoa jurídica, e atualizar a tabela da pessoa física, reduzindo ou eliminando a exação para a população mais pobre.”

