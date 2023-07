Arcabouço: “Minha vontade pessoal é votar o relatório antigo”, diz Cajado

VEJA Mercado em vídeo | 5 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 5. No campo internacional, a ata da última reunião do banco central americano será divulgada nesta tarde e pode dar pistas sobre a postura da entidade nos próximos meses. No Brasil, as pautas econômicas ainda não destravaram no Congresso e podem ficar para agosto.

Cláudio Cajado (PP-BA), relator do arcabouço, é um dos entrevistados desta edição do VEJA Mercado. O deputado ressalta que sua vontade pessoal é votar integralmente o relatório que havia sido aprovado pela Câmara, derrubando, desta forma, as alterações promovidas pelo Senado, assim como o dispositivo que permitiria o governo ter cerca de 40 bilhões de reais em despesas condicionados à aprovação de um crédito suplementar.

Siga o Radar Econômico no Twitter