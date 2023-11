Apple lidera gastos dos brasileiros que têm conta em dólar

Os brasileiros que têm conta internacional com saldo em dólar estão usando o cartão da conta, principalmente, para comprar produtos da Apple, segundo levantamento do C6 Bank com base no comportamento dos seus clientes. Amazon, Walmart, Disney e hotéis completam a lista dos cinco lugares em que os titulares da conta global do banco mais usam o cartão. Os Estados Unidos são o país em que a conta é mais usada. Em seguida, estão França e Portugal. As contas com saldo em moeda estrangeira se popularizaram nos últimos anos no Brasil. Elas vêm com um cartão de débito que pode ser usado para sacar dinheiro em caixas eletrônicos e para fazer compra em estabelecimentos comerciais.