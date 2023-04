ANP senta em cima de decisão do Cade envolvendo aeroporto de Guarulhos

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) sentou em cima da decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, que condenou em novembro do ano passado as empresas Air BP, BR Distribuidora — atual Vibra —, Raízen e a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, por formação de cartel, e que determinou também o pagamento de multa de aproximadamente 150 milhões de reais.