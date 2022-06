Anatel quer mudar carregador para celular e vai afetar iPhone

A Apple parece que finalmente terá que se adaptar a um padrão mundial e deixar de produzir seus iPhones com modelo de carregador próprio. Depois que a União Europeia alterou a sua legislação e decidiu que a partir de 2024 todos os celulares vendidos na região terão que ter o mesmo padrão para carregadores, o USB tipo C, a Agência Nacional de Telefonia (Anatel) abriu uma consulta pública para uma regulamentação que também passará a exigir o padrão no Brasil. O processo foi aberto na semana passada sob a justificativa da mudança da lei da União Europeia e também com a possibilidade de que os Estados Unidos possam alterar suas regras. A minuta da nova regra para o Brasil foi anexada nesta segunda-feira, 27, ao processo aberto pela Anatel. A maior parte dos smartphones comercializados no mundo usa a entrada para carregadores. Uma das exceções é justamente o iPhone, da Apple, que usa o Lightning.

