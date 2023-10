Americanas negocia com credores para apresentar novo plano de recuperação

Atualizado em 31 out 2023, 11h23 - Publicado em 31 out 2023, 11h17

Em meio à fraude contábil de mais de 40 bilhões de reais da qual foi vítima, a Americanas informou, nos autos da recuperação judicial que, depois da apresentação de objeções dos credores ao plano proposto pela varejista, está conduzindo negociações com o intuito de apresentar um novo plano de recuperação judicial em novembro. A conclusão das negociações depende da publicação das demonstrações financeiras auditadas relativas aos exercícios de 2021 e 2022, prevista para o dia 13 de novembro. Caso as negociações sejam concluídas e o novo plano apresentado no próximo mês, a expectativa, segundo as empresas, é de que a Assembleia Geral de Credores seja realizada em dezembro.