Americanas começa a pagar fornecedores no plano de recuperação judicial

A Americanas iniciou os pagamentos de credores listados no plano de recuperação judicial depois da publicação da homologação pela Justiça do Rio de Janeiro, em 27 de fevereiro. A quitação dos débitos começou pelo pagamento aos credores trabalhistas, micro e pequenos empreendedores e na, última quinta-feira 14, avançou para o pagamento de cerca de 500 fornecedores colaboradores. O montante desta primeira etapa do cronograma do plano totaliza mais de 4 bilhões de reais.

A Americanas havia pago cerca de R$ 115 milhões a credores trabalhistas e micro e pequenas empresas em fevereiro de 2023. Depois de suspensa pela Justiça, a companhia retomou o pagamento a esses credores em valor que totalizou mais de 100 milhões de reais até 18 de março. Dos 3,7 bilhões de reais em recursos para a parcela única de fornecedores colaboradores, 3,5 bilhões de reais são oriundos de aportes do trio formado por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles — no âmbito acordo de capitalização da companhia. A Americanas prevê que a maior parte do plano seja implementada e executada até o fim do primeiro semestre.