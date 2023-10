A estratégia da Amazon para fazer entregas com carros elétricos no Brasil

Na esteira do compromisso público de neutralizar suas emissões de carbono até 2040, a Amazon trabalha para eletrificar sua frota de entrega. Nos Estados Unidos, a empresa planeja ter 100 mil vans elétricas até 2030 — atualmente, há 10 mil nas ruas. Já na Europa, a empresa anunciou um investimento de 1 bilhão de euros para substituir os veículos a combustão por veículos elétricos. Para o Brasil, a entrega de encomendas via carros elétricos também é foco, mas as dificuldades de infraestrutura exigem uma estratégia diferente da adotada nos Estados Unidos e na União Europeia. A empresa fez uma parceira com a startup paulista To Do Green e atualmente realiza entrega por veículos elétricos em sete cidades do interior de São Paulo — o plano envolve expandir a operação para grandes centros.