Altas autoridades relatam medo de que Bolsonaro se recuse a deixar o cargo 

Altas autoridades em Brasília que estiveram em encontros privados com o presidente Jair Bolsonaro recentemente ficaram preocupados com o discurso belicoso do presidente que afirma e reafirma que vai sim ter crise institucional. As armas do presidente estão especialmente voltadas à figura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Uma das autoridades menciona que não é preciso tanque na rua e diz temer que Bolsonaro se recuse a deixar sua cadeira no Palácio do Planalto. “Quem vai tirá-lo de lá se ele se recusar a sair caso perca as eleições?”, se pergunta esta fonte. A percepção é de que Bolsonaro está elevando o tom pelo receio de que ele e seus filhos sejam presos no pós-eleição.

