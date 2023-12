AGU concorda com prorrogação de prazo para pagamento de dívida de MG

A União, por meio da Advocacia-Geral da União, acaba de se manifestar concordando com a prorrogação do prazo para o pagamento da dívida do estado de Minas Gerais.

O governador Romeu Zema apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de instauração de tentativa de negociação da dívida de quase 160 bilhões de reais do estado com a União. O governador pediu a prorrogação por até 120 dias de todos os prazos em curso no processo do Regime de Recuperação Fiscal do estado. “Quero agradecer a deferência do governo federal e aguardamos, confiantes, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques sobre a prorrogação desse prazo, no sentido de permitir que uma alternativa seja discutida como solução do maior problema de Minas, e não o mero adiamento. Agradeço ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias”, diz o presidente do Senado Rodrigo Pacheco.