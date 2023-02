Agro na Câmara se atenta ao BNDES, mas prioriza ministério, diz deputado

O atrito entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e representantes do agronegócio ganhou mais um elemento nesta semana com a suspensão de algumas linhas de crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltadas ao setor. Em entrevista ao Radar Econômico, representantes dos produtores destacaram que a ação do banco não se dá de forma isolada, assemelhando-se a outras iniciativas criticadas pelo agronegócio no início do novo governo. Para o deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente recém-empossado da Frente Parlamentar de Agropecuária (FPA), elas seriam: a reestruturação do Ministério da Agricultura, a extinção da diretoria agrícola do Itamaraty e, agora, a suspensão de linhas do BNDES. Lupion, no entanto, acredita ser precipitado classificar o conjunto de medidas como um “pacote de maldades” pelo Executivo. “Não coloco dessa maneira, mas me parece que o agronegócio foi escolhido como grande adversário do governo”, afirmou.

Sobre o incômodo causado pela suspensão de linhas de crédito do BNDES, o presidente da frente parlamentar entende que o momento é de diálogo com o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, a fim de tentar esclarecer a questão. “Ainda não falei com Mercadante, mas queremos conversar para entender melhor o que aconteceu, já que não vejo nenhuma razão técnica para a nossa suspensão de crédito”, diz. “Isso nos causou estranheza. É uma decisão administrativa do BNDES, não feita via decreto ou algo que possa ser resolvido com algum recurso legislativo. Por ora, queremos explicações”, reitera Lupion.

A frente parlamentar também pede em caráter de “urgência” a reestruturação do Ministério da Agricultura. Nesse sentido, os parlamentares já apresentaram emendas pelas quais solicitavam que órgãos como a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) voltem a integrar a pasta.

