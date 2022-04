Agnes da Costa pode ser vetada para Aneel por ser do conselho da Petrobras

Agnes da Costa, indicada do governo para cargo de diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), corre o risco de ser vetada depois da sabatina do Senado que aconteceu nesta quarta-feira, 6. Seu nome foi aprovado na Comissão de Infraestrutura, mas os nomes agora vão para o Plenário do Senado. O problema de Agnes da Costa é que ela é atualmente membro do Conselho Fiscal da Petrobras e foi indicada para um novo mandato pelo Ministério de Minas e e Energia (MME), que será apreciado por assembleia de acionistas da empresa marcada para o próximo dia 13 de abril. A lei das agências reguladoras veta a participação de diretores da Aneel em qualquer cargo, em qualquer empresa, de qualquer espécie, o que inclui cargo no conselho fiscal. O movimento político está intenso para derrubar o nome de Agnes por este motivo e assim os grupos que querem indicar um nome para a Aneel ganham uma sobrevida.

*Atualização feita com o resultado da votação na Comissão de Infraestrutura.

