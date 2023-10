Afrouxamento da meta fiscal é preocupante, diz Rafaela Vitória

Atualizado em 30 out 2023, 12h35 - Publicado em 30 out 2023, 11h02

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 30. O Ibovespa acompanha o clima do exterior, com alta de 0,7% por volta das 11h. Há, porém, um aumento da preocupação com a política fiscal brasileira após a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o descumprimento da meta fiscal para o ano que vem.

Apesar da semana ser curta, a agenda é cheia e importante: na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, se reúne para decidir sobre a taxa de juros, e há expectativa de mais cortes de meio ponto, porém a atenção se volta para o comunicado, que pode reacender a preocupação com o lado fiscal. Nos EUA, o Federal Reserve Bank, o Fed, também anuncia sua decisão sobre juros. Na edição desta segunda-feira, 30, do VEJA Mercado, o repórter Diego Gimenes recebe a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória.

