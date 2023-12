Acordos jurídicos realizados de forma digital movimentaram 1 bilhão de reais até o mês de novembro deste ano, segundo dados da plataforma Projuris Acordos, do Grupo Softplan. A economia gerada para as empresas parceiras e escritórios jurídicos foi de 470 milhões no acumulado do ano, com mais de 120 mil negociações de intermediação. Foram mais de 473 mil pessoas negociando mediações.