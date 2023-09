Acionistas ratificam operação que custou cabeça de diretor na Eletrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Apontadas como o motivo da destituição de João Carlos de Abreu Guimarães da vice-presidência de comercialização da Eletrobras, as supostas irregularidades envolvendo a gestão de um fundo da Delta Energia caíram por terra. Os acionistas da empresa ratificaram por unanimidade as operações realizadas pelo fundo entre 2019 e 2021.

O estopim do caso remonta à crise energética de 2021, ocorrida sob o governo de Jair Bolsonaro. Na época, o país enfrentou a pior crise hídrica em 91 anos — devido à diminuição do nível dos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte geradora do Brasil — e correu risco real de apagão.

