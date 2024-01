Acionistas já pensam em nome “parecido” com o de Guido Mantega para a Vale

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Acionistas privados da Vale admitem, em conversas reservadas, que, apesar da resistência ao nome de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, a um cargo de liderança dentro da mineradora, a possibilidade de indicação de um nome que tenha trânsito político não é mal vista dentro da empresa. A leitura é de que o nome de Mantega não seria o ideal, mas alguém com influência junto a órgãos públicos e agências reguladoras não seria uma solução ruim. Como mostrou o Radar Econômico, o governo e a empresa trabalham, agora, com um nome de consenso. A leitura premente é de que, apesar de ter uma gestão elogiada, é exatamente na ausência de diálogo com a classe política que o atual presidente, Eduardo Bartolomeo, peca — em uma empresa muito dependente de decisões e autorizações de órgãos públicos. Já tem gente se posicionando…