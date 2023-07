Acesso ao crédito é maior obstáculo para pequenos negócios, aponta estudo

A falta de acesso ao crédito é o principal obstáculo para o crescimento dos micro e pequenos empreendedores brasileiros, segundo pesquisa da fintech SumUp. O problema foi apontado por 32% dos entrevistados. O segundo obstáculo mais percebido pelos empreendedores é o cenário econômico do país, com dificuldades no pagamento de impostos, juros e taxas apontadas por 20% dos entrevistados. Avaliando os setores desses empreendedores, a pesquisa apontou, ainda, que a falta de acesso ao crédito é o problema mais informado pelo setor de venda de eletrodomésticos, celulares e informática (48%). Enquanto isso, para os profissionais da saúde, o contexto econômico em geral é o principal desafio (27%).

Avaliando o tipo jurídico dos negócios, a pesquisa identificou que a falta de acesso ao crédito é a adversidade mais destacada por autônomos (31%) e MEIs (34%). Já em médios e grandes negócios, as condições econômicas brasileiras e a falta de capacitação em sua área de atuação são as questões mais latentes: ambas as opções citadas por 29% dos entrevistados. A pesquisa também identificou que, para as empresas que atuam há mais de 10 anos, a economia brasileira é um entrave tão grande quanto a falta de acesso ao crédito.

“Quase um terço dos micro e pequenos empresários não consegue crédito nas instituições financeiras tradicionais. Sendo assim, e levando em consideração os últimos dados do IBGE e do Ministério da Economia, que apontam que hoje há mais de 25 milhões e quase 15 milhões de brasileiros que se enquadram, respectivamente, nas categorias de autônomo e MEI, conseguimos ter a ideia da magnitude do problema”, diz Mariana Lazaro, CFO da SumUp para as Américas. No estudo, a SumUp ouviu 2.330 pessoas da sua base de clientes, distribuídas em todas as regiões do país, entre os dias 7 e 14 de junho de 2023.

