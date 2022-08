Abílio Diniz volta a lecionar depois da morte do filho

O empresário Abílio Diniz retomou suas atividades depois da morte de seu filho, João Paulo Diniz, vítima de um infarto aos 58 anos no último dia 31 de julho. Em publicação emocionada no Facebook, Abílio escreveu que voltou a dar aula no curso que ministra sobre liderança na Fundação Getulio Vargas. “Confesso que não é fácil me levantar e retomar a rotina após um golpe tão duro que sofri. Mas com muita fé e apoio da minha família, tenho tentado voltar a cumprir meus papéis e atividades”, escreveu o empresário.

“Com tudo o que aconteceu, tenho refletido muito sobre uma frase que sempre carreguei comigo: ‘Por mais difícil que seja o momento que você está passando, reforce sua fé em Deus e acredite no seu propósito’. E é isso que continuarei fazendo daqui para frente”, relatou. “Seguirei aprendendo e compartilhando o que sei na busca de um país melhor”.

Siga o Radar Econômico no Twitter