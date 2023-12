A vitória do setor aduaneiro no texto da reforma tributária

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O setor aduaneiro brasileiro entrou em festa com a inclusão da palavra “desoneração” em um dos trechos do texto da Reforma Tributária, aprovada pelo Senado e que tramita agora na Câmara. A sugestão veio através de proposta de emenda na PEC 45 pelas mãos do Senador Efraim Filho (União – PB).

A alteração no texto, considerada pelos exportadores uma vitória, foi amparada por estudos da Becomex, empresa especializada em estratégias tributárias, que trabalhou em conjunto com associações de indústrias e câmaras de comércio. Nos últimos 12 meses, o RECOF e o Drawback, dois dos principais regimes aduaneiros especiais, impulsionaram mais de 92 bilhões de dólares em exportações brasileiras.