A vitória da LEGO no INPI

A Lego, empresa de origem dinamarquesa de blocos de montar, conseguiu no último dia 5 o reconhecimento como marca de Alto Renome pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Na prática, tornar-se uma marca de alto renome evita que outros registrem a mesma marca, ou marcas parecidas, para qualquer tipo de produto ou serviço.

O processo não é simples. Um dos principais critérios é o reconhecimento da marca por ampla parcela da população brasileira. Para conceder o alto renome para a Lego, o INPI amparou-se em uma pesquisa realizada pela K+G Cesário Pareceres e Pesquisas que mostrou um conhecimento da marca por 82% dos entrevistados. A pesquisa foi feita com pessoas com 16 anos ou mais, de todas as classes sociais e regiões do país, residentes em 489 cidades. Junto ao INPI, a Lego foi assessorada pelo escritório de advocacia Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello.