A visita de Múcio, da Defesa, a fábrica que monta helicópteros do Exército

O ministro da Defesa, José Múcio, fez uma visita a uma fábrica da Helibras, que produz sete a cada dez helicópteros das Forças Armadas brasileiras. Múcio se reuniu com o presidente da companhia, Alberto Duek, na fábrica de Itajubá (MG), nesta quarta-feira, 8. “Ficamos muito honrados com a visita do ministro, que pode conhecer a nossa contribuição para base industrial de defesa brasileira e o alto nível de transferência de tecnologia feita aqui, há mais de quatro décadas”, diz Duek em entrevista ao Radar Econômico. A empresa é líder no mercado brasileiro de helicópteros, além da única fabricante de helicópteros a turbina da América Latina.

